Ferragosto rovente a Tarquinia lido, più di 12mila persone in spiaggia

Fase 3 - Giornata da tutto esaurito sia negli stabilimenti che nei tratti liberi - Bene anche bar e ristoranti pronti per il bis di oggi

di Samuele Sansonetti

Tarquinia – Ferragosto come nelle estati senza Covid.

Sabato rovente dal bilancio più che positivo per Tarquinia lido. Ombrelloni aperti fin dalle 9 del mattino e tanta voglia di mare sia per i bagnanti del posto che per i turisti arrivati da fuori.

Quasi impossibile, senza prenotazione, trovare una piazzola libera in uno dei 19 stabilimenti del lungomare. Tutto esaurito e clima disteso nonostante il distanziamento sociale imposto dai protocolli sanitari.

Numeri altissimi anche per le spiagge libere, come di consueto su prenotazione. Nonostante la chiusura anticipata del tratto antistante piazza delle Naiadi, punto tra i più frequentati ma evacuato alle 15 per il montaggio del campo base dello spettacolo pirotecnico, gli accessi contati dall’app comunale “InSpiaggia” hanno superato le 8mila unità. Le mete più gettonate, in questo senso, le solite tre: Sant’Agostino, le Saline e Porto Clementino.

Il numero complessivo di ieri, tra spiaggia libera e stabilimenti, ha superato le 12mila persone andate al mare nell’arco della giornata. E per oggi, nella domenica che chiuderà il weekend di festa, ne sono previste poche meno.

Bene, infine, anche bar e ristoranti che trovano linfa vitale dopo giorni difficili. Anche i locali, come sopra, sono pronti per il bis di oggi.

16 agosto, 2020