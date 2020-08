Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - La consigliera di opposizione Giulia De Santis (La città nuova) sul fine settimana del 15 agosto con alcune pecche: “Il paese non è stata in grado di offrire l’offerta turistica che meriterebbe”

Montefiascone – “Ferragosto: ufficio turistico chiuso, visitatori senza informazioni e spaesati”. La consigliera di opposizione Giulia De Santis (La città nuova) sul fine settimana del 15 agosto a Montefiascone.

Una due giorni, sabato 15 e domenica 16 agosto, che ha visto una buona presenza di turisti a Montefiascone ma con alcune “pecche”.

“In entrambe le giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto – spiega Giulia De Santis – l’ufficio turistico di piazza Vittorio Emanuele è rimasto chiuso con il risultato che tutti quei turisti che sono venuti a visitare Montefiascone si sono trovati spaesati, senza un punto dove chiedere informazioni, senza sapere cosa vedere, dove mangiare e dove andare. Non è stato un bel biglietto da visita per un loro possibile ritorno. Molti sono stati i turisti che hanno chiesto informazioni a residenti e passanti”.

In questa due giorni, nonostante i pochi servizi offerti nel centro storico con quasi tutti i negozi e le attività con le saracinesche abbassate, in molti hanno scelto di trascorrere una giornata tra le bellezze della città.

“Nonostante un paese abbandonato a sé stesso – continua la consigliera de La città nuova -, e senza iniziative ed eventi per questo periodo di ferragosto, in molti hanno scelto di venire a Montefiascone per questo ponte di metà agosto. Infatti i visitatori hanno potuto vedere una pavimentazione al Corso Cavour ancora da sistemare, sanpietrini divelti in via Piave, erbacce e un belvedere con alberi che impediscono quasi di vedere il lago. Sicuramente non una bella figura”.

In questa due giorni, l’ufficio turistico di piazza Vittorio Emanuele è rimasto chiuso ma la Rocca dei Papi è rimasta, per fortuna, aperta.

“Fortunatamente la Rocca dei Papi era aperta – aggiunge Giulia De Santis – con i suoi giardini e il museo. La chiusura dell’ufficio turistico e la mancanza di eventi ed iniziative come invece avvenuto negli altri paesi è il simbolo della poca attenzione riservata al turismo dall’amministrazione. Nonostante i proclami della giunta, le iniziative turistiche concrete per questa estate 2020 sono state pressoché inesistenti anzi, quei turisti che sono venuti a Montefiascone hanno trovato un paese senza manutenzione. Speriamo soltanto che ritornino anche nei prossimi anni”.

“I dati riportano un boom di turisti e un sold out nei paesi del lago di Bolsena – conclude Giulia De Santis – ma il nostro paese purtroppo non è stata in grado di offrire l’offerta turistica che si meriterebbe”.

18 agosto, 2020