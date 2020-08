“Festa del lago, un grande successo di pubblico”

Bolsena - L'evento organizzato dal Club idrovolanti Bolsena La Fenice con la collaborazione dell’associazione Arma Aeronautica di Viterbo e della Pro loco

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 8 agosto un folto pubblico ha partecipato alla giornata dedicata a Bolsena, al suo lago e al territorio circostante.

L’evento, organizzato dal Club idrovolanti Bolsena -La Fenice con la collaborazione dell’associazione Arma Aeronautica di Viterbo e della Pro loco di Bolsena, includeva la mostra fotografica a cura di Mario Di Sorte “Bolsena: immagini dal passato” che ha registrato un grande interesse e richieste di replica.

Il successo della festa impone un forte ringraziamento a quanti hanno hanno contribuito alla riuscita di questo progetto, a partire dal comune di Bolsena, alla protezione civile di Bolsena, le guardie ecozoofile di Marta e la Lega Navale.

Un ringraziamento va anche alla Scuola Geodrone Multiservice e al Gruppo 500 Bolsena per le sue auto storiche.

La rassicurante presenza dei carabinieri di Bolsena e della polizia municipale hanno permesso il regolare svolgimento della manifestazione.

Tre idrovolanti anfibi Seamax del nostro Club sono rimasti a disposizione del pubblico, che ha così potuto apprezzare dall’alto le bellezze del lago.

Nonostante il forte vento, i piloti acrobatici Pierluigi Zito e Giuliano Ignoto sono riusciti con i loro velivoli a regalare a Bolsena un finale emozionante con dei numeri davvero sbalorditivi.

Al tramonto, le note dell’inno nazionale hanno accompagnato il saluto dei due aeroplani tra gli applausi del pubblico.

Il giorno seguente è stata diffusa la notizia di un idrovolante precipitato e affondato nel lago di Bolsena. A tal proposito vogliamo rassicurare il nostro pubblico e quanti ci seguono che il velivolo coinvolto non ha nulla a che vedere con il Club Idrovolanti Bolsena La Fenice. Quell’aereo è giunto a Bolsena nella tarda mattinata per assistere alla nostra festa. Nel pomeriggio, lontani dalla riva hanno tentato un decollo difficoltoso per il forte vento, ma lo scafo ha cominciato a imbarcare acqua. Questi sono i fatti accaduti: l’aereo non è mai decollato e, contrariamente a quanto diffuso, non è mai precipitato.

Mario Di Sorte

Presidente Club Idrovolanti Bolsena- La Fenice

