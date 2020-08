File e distanziamento sociale non rispettati, maxirissa da Zoomarine

Pomezia - Denunciate tre persone, identificate grazie ad un video apparso sul web

Pomezia – Di lì a due giorni avrebbe dovuto chiudere per effetto di un’ordinanza – poi annullata dal Tar – del sindaco di Pomezia per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Ma nel frattempo il parco acquatico Zoomarine è divenuto palcoscenico di una maxirissa poco fuori i cancelli di ingresso.

E’ accaduto venerdì 22 agosto e, a distanza di una settimana, esatta i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà tre persone, tutte di nazionalità italiana, tutte ritenute responsabili.

La zuffa era divampata in mattinata: alcune persone, in attesa di poter accedere alla struttura, avrebbero creato disordini per il mancato rispetto della fila e del distanziamento sociale.

I militari sono riusciti a identificarli grazie ad alcuni video apparsi sul web in cui veniva ripresa la scena.

29 agosto, 2020