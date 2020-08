Filma di nascosto le donne in gonna e pantaloncini, arrestato

Milano – Con il cellulare in modalità video, riprendeva le donne in minigonna e pantaloncini, arrestato a Milano un cittadino filippino di 59 anni.

La segnalazione è partita ieri, quando due signore all’interno di un negozio di abbigliamento, si sono accorte dell’atteggiamento molesto dell’uomo: il 59enne aveva un sacchetto di carta al cui interno, sopra una confezione di scarpe e semicoperto da una maglia, aveva appoggiato il proprio telefonino in modalità ripresa video continua.

Con questo stratagemma, si avvicina alle donne che incontrava, specie quelle in gonne e pantaloncini, e si posizionava vicino a loro per riprenderle dal basso.

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno verificato come nello smartphone ci fossero davvero questo tipo di riprese e hanno fatto scattare le perquisizione nel suo appartamento. All’interno di un armadio nella camera da letto, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato materiale di archiviazione digitale come chiavette usb, hard disk e schede di memoria la cui successiva analisi ha portato alla scoperta di immagini pornografiche e pedopornografiche archiviate in centinaia di cartelle. L’uomo, incensurato e regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per la detenzione di materiale pedopornografico in ingente quantità e indagato in stato di libertà per molestie.