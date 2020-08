“Finanziata la ristrutturazione dell’immobile per ufficio turistico e bagni”

Vetralla - Comune - 249mila euro anche per completamento parcheggio ex Saub

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo lieti di comunicare che il comune di Vetralla è stato ammesso al finanziamento per la promozione e informazione turistica del territorio, a seguito della determinazione regionale n. G08551 del 24/06/2019 relativa al bando pubblico “PSR Lazio 2014/2020 – GAL Etrusco Cimino – Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”.

In data 01/06/202 il GAL Etrusco Cimino ha comunicato l’ammissione al finanziamento per l’intervento pari a euro 170.644,17 relativo ai lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare a ufficio turistico e bagni pubblici e per l’intervento di completamento di un’area di parcheggio (ex Saub presso gli studi medici) per la realizzazione di un’area di sosta.

Con deliberazione di G.C. n° 207 del 30/09/2019, era già stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per i suddetti lavori per una spesa complessiva pari a euro 249.000,00 e così suddivisa:

1. ristrutturazione immobile da destinare a ufficio turistico e bagni pubblici euro 178.000,00, da finanziare interamente tramite il contributo della Regione;

2. completamento parcheggio nell’area ex Saub per una spesa pari a euro 71.000,00, da finanziare con fondi propri dell’Ente Comunale.

Continua l’impegno di questa Amministrazione per la promozione ed il rilancio turistico del nostro territorio.

Amministrazione comunale di Vetralla

Condividi la notizia:











11 agosto, 2020