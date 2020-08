Finisce l’era Pallotta, Dan Friedkin nuovo presidente della Roma

“Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’As Roma – ha detto il nuovo presidente romanista in una dichiarazione riportata dal sito della squadra – e di rilevare il nostro club iconico e renderlo uno dei principali nomi nell’universo calcistico”.

“Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori – si legge nella dichiarazione -, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell’anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente”.

Molti i messaggi di incoraggiamento e buona fortuna che il neo presidente romanista sta ricevendo in queste ore, tra cui anche quello della sindaca di Roma Virginia Raggi che su Twitter ha scritto: “Auguri di buon lavoro a Dan Friedkin e alla nuova proprietà dell’As Roma. Accogliamo gli imprenditori che vogliono portare investimenti e creare lavoro. Le nostre società di calcio sono un patrimonio importante per i tifosi e per tutta la città“.