Fiume Adige in piena, dispersi due giovani

Verona - Miracolosamente salvo un vigile del fuoco intervenuto per salvarne uno - E' stato ritrovato in ipotermia a chilometri di distanza

Verona – Risultano dispersi da diverse ore due giovani, trascinati via dalle acque del fiume Adige in piena, a Verona. Miracolosamente salvo, invece, un vigile del fuoco impegnato in uno dei salvataggi: è stato recuperato in stato di ipotermia 16 chilometri più a valle del punto in cui era stato visto sparire.

Il pompiere era intervenuto ieri sera poco dopo le 21,30, per cercare di salvare uno dei due ragazzi: a ponte Pietra, in pieno centro città, il giovane si era seduto sul bordo con l’intenzione di gettarsi, all’urlo “non voglio più vivere”, così come riferisce il Corriere della Sera. Il pompiere era riuscito ad avvicinarlo e a metterlo in sicurezza, poi, però, il giovane si è buttato davvero, trascinando con sé anche chi stava tentando di salvarlo.

Immediatamente sono scattate le ricerche di entrambi, complicate dal maltempo e dalla contemporanea scomparsa di un altro ragazzo sotto ponte Rumor, all’altezza di porto San Pancrazio, qualche chilometro a sud-est rispetto al centro. Anche lui è stato visto sparire in acqua, poco dopo le 23. Inutili i tentativi di recuperarlo con i gommoni.

31 agosto, 2020