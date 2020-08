Flaminia, domani il primo allenamento

Sport - Calcio - Serie D - Per la squadra previste due sedute allo stadio Madami, da mercoledì il ritiro a Cascia

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – La Flaminia calcio Civita Castellana si raduna domani per iniziare la preparazione in vista della stagione 2020/2021. I giocatori si ritroveranno allo stadio Madami per effettuare il primo allenamento stagionale sotto la guida del tecnico Francesco Punzi. Dello staff tecnico fanno parte il preparatore atletico Cristian Quercoli, il preparatore dei portieri Morgan Croce e il secondo Fabrizio Tiberti.

Martedì appuntamento ancora al Madami per tutti e da mercoledì la squadra si sposterà a Cascia per proseguire la preparazione e dove resterà fino al 29.

Per la società rossoblù la prossima stagione in serie D sarà la tredicesima consecutiva.

E’ stata stoppato nel frattempo il test amichevole tra la Flaminia e la Viterbese in programma il 26 a Cascia a causa dei protocolli sanitari, che non permettono incontri tra società professioniste e dilettanti. “Appena sarà possibile a livello normativo – hanno fatto sapere le due società – il test sarà riprogrammato”.

La rosa della Flaminia Civita Castellana comprende 23 giocatori. Portieri: Grussu, Sordini. Difensori: Battistelli, Fagiani, Fapperdue, Fè, Gasperini, Modesti, Staffa, Scardala. Centrocampisti: Giovannetti, Guadalupi, Lazzarini, Ortenzi, Traditi, Canestrelli. Attaccanti: Covarelli , Ferrara, Pagliaroli, Sirbu, Sciamanna, Tocci, Fondi.

16 agosto, 2020