Flixbus, arriva la tratta diretta Viterbo-Napoli

Il giornale di mezzanotte - Trasporti - Dal 18 settembre, dal venerdì al martedì - La mattina l'andata dal capoluogo partenopeo alla città dei papi, nel pomeriggio il ritorno

Condividi la notizia:











Viterbo – Flixbus, da settembre arriva la tratta diretta Viterbo-Napoli.

Dal 18 settembre ci sarà anche un altro modo per raggiungere la città dei Papi da Napoli e viceversa.

Flixbus, l’operatore della mobilità che con una flotta di autobus porta turisti e pendolari di ogni genere in giro per l’Europa a prezzi contenuti, arriverà e partirà anche da Viterbo.

Per ora sembra che la tratta possibile sia soltanto una, quella che collega Viterbo a Napoli. Cinque i giorni della settimana in cui il servizio è attivo: dal venerdì al martedì. In pratica si potrà viaggiare sempre tranne nei giorni di mercoledì e giovedì.

Ecco gli orari previsti: il Flixbus partirà alle 6,30 del mattino da Napoli e raggiungerà Viterbo alle 10,40. Nel pomeriggio, invece, parte l’autobus da Viterbo, alle 16, che per le 20,05 arriverà nel capoluogo partenopeo.

Chiaramente è possibile prenotare anche una sola tratta da Viterbo o da Napoli, oppure scegliere sia l’andata che il ritorno. I costi sono molto contenuti. Un singolo viaggio non arriva a 15 euro.

Condividi la notizia:











8 agosto, 2020