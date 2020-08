Focolaio in un’azienda agricola, almeno 97 i positivi

Mantova - Sarebbero quasi tutti asintomatici - L'area è stata sanificata

Condividi la notizia:











Mantova – Coronavirus, nuovo focolaio in un’azienda agricola a Mantova. Sarebbero 97 i positivi, quasi tutti asintomatici. Solo in tre mostrerebbero lievi sintomi.

A far individuare il cluster la segnalazione di un caso da parte di un medico di famiglia.

“Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall’ats della Valpadana in attuazione delle linee guida emanate da regione Lombardia ha consentito di individuare e circoscrivere un focolaio Covid con 97 casi positivi in un’azienda agricola del Mantovano” si legge nella nota dell’assessore Giulio Gallera.

“A seguito di una segnalazione all’unità di malattie infettive dell’Ats Valpadana – spiega l’assessore – avvenuta nei giorni scorsi, di una persona con sintomatologia febbrile da parte del suo medico di famiglia, abbiamo attivato la procedura per sottoporre il soggetto al tampone naso-faringeo, direttamente a domicilio; il test ha dato esito positivo. E’ stata poi avviata l’inchiesta epidemiologica per identificare i contatti stretti in ambito familiare e lavorativo e per individuare le possibili fonti di contagio”.

Condividi la notizia:











5 agosto, 2020