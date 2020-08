Cronaca - L'incidente è avvenuto all'interno di un piazzale di una ditta di trasporti

Condividi la notizia:











Foggia – Foggia, uomo muore schiacciato da un camion.

È quanto accaduto all’interno di un piazzale di una ditta di trasporti nella periferia di Foggia.

Per cause in corso d’accertamento un uomo, che non lavorerebbe nella ditta, è morto schiacciato da un camion.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di carico merci.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, il 118 e il Servizio sicurezza sul lavoro.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Condividi la notizia:











20 agosto, 2020