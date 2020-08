Fratelli d’Italia Viterbo, Francesco Ricci al dipartimento nazionale emergenza e grandi rischi

Politica - L'incarico che andrà a ricoprire sarà coordinato dal capo dipartimento nazionale Sergio Pirozzi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo la nomina come capo dipartimento protezione civile per la regione Lazio, Francesco Ricci viene nominato in quota al dipartimento nazionale emergenza e grandi rischi del partito della Meloni.

L’incarico che andrà a ricoprire Ricci sarà coordinato dal capo dipartimento nazionale Sergio Pirozzi e porterà Ricci a valutare soluzioni e provvedimenti da adottare su tutte quelle situazioni ritenute a rischio sul territorio nazionale.

L’incarico ricevuto è per me motivo di grande orgoglio non capita tutti i giorni di ricevere un incarico nazionale in un partito così importante, attraverso di esso il partito ha espresso chiaramente un riconoscimento agli anni di impegno e lavoro a fianco delle associazioni di categoria che a volte mi hanno visto impegnato a coordinare diverse operazioni in scenari di grandi emergenze quali L’Aquila, l’Emilia Romagna, ed in ultimo il centro Italia.

Il partito della Meloni a livello provinciale, continua a mettere a segno colpi importanti per tutto il territorio, chiari segnali questi che lasciano intendere che all’interno della “scatola partito” esiste una comunità di uomini e donne degne ed all’altezza delle situazioni, con anni ed anni di esperienza amministrativa da mettere al servizio del territorio e dei cittadini di tutta la provincia.

L’Italia è una nazione che ha dei potenziali di sviluppo altissimi, ma il livello di sicurezza deve essere alzato e devono essere educate le nuove generazioni a lavorare sulla prevenzione delle emergenze, abbiamo troppe volte assistito in Italia a catastrofi che sarebbero potute essere di minori entità se solo si fosse pensato a prevenire, manutenere, monitorare. Ovviamente il riferimento non può essere solo ed esclusivamente rivolto ai terremoti, il mio pensiero abbraccia situazioni come alluvioni, esondazioni, crolli di infrastrutture e via dicendo.

Sicuramente questa politica da un vento di respiro nuovo a quelle già viste in questi anni, quelle che rincorrono i fatti e mai li prevengono, noi proveremo a mettere in campo tutte le nostre energie per metterle al servizio del partito di cui siamo parte, che a sua volta le userà per agevolare i nostri connazionali.

Fratelli d’Italia Viterbo

Condividi la notizia:











27 agosto, 2020