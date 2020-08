Frenata dei nuovi casi (479), il Lazio seconda regione più contagiata d’Italia

Coronavirus - Ministero della Salute - Ma gli attualmente positivi continuano a salire: oggi 327 in più - I morti sono 4

Roma – Rallentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Oggi, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute, i contagi registrati sono 479, -150 rispetto ai 629 di ieri. Dopo cinque giorni di aumento costante, una frenata che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo.

I casi totali dall’inizio della pandemia diventano quindi 253mila 915.

Non accenna a calare, invece, il numero degli attualmente positivi, che oggi guadagna altre 327 unità e schizza a 14mila 733.

Colpa soprattutto del basso numero di guariti: 146 contro i 314 di ieri e i 403 dell’altro ieri (totale che si aggiorna a 203mila 786. I morti sono 4, per un totale di 35mila 396.

Tra gli attualmente positivi, sale di un’unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (ora sono 56) e di 23 quello degli ospedalizzati con sintomi più lievi (787 in totale).

Per quanto riguarda l’andamento territoriale, il Lazio oggi è la seconda regione col più alto numero di nuovi casi in Italia: 68, di cui 24 provenienti da un cluster individuato all’interno di una casa di cura a Roma. Più contagi solo in Veneto, con 78, mentre la Lombardia ne conta 61. A quota zero Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 16 agosto

16 agosto, 2020