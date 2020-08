Fuoristrada precipita in un dirupo, morti cinque giovani

Cronaca - Drammatico incidente nel Cuneese - Il conducente aveva 24 anni, gli altri tra 11 e 16

Cuneo – Auto fuori strada, morti cinque giovani. Nel drammatico incidente nel Cuneese hanno perso lavata il conducente di 24 anni e quattro ragazzini. Avevano tra gli 11 e i 16 anni.

Una tragica notizia da Castelmagno, in provincia di Cuneo, fanno sapere i vigili del fuoco, dove poco dopo la mezzanotte 5 ragazzi hanno perso la vita precipitando con il fuoristrada in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta.

Altri 4 sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e affidati alle cure mediche.

Pare che siano stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Il fuoristrada รจ finito a 200 metri dalla sede stradale. Stavano tornando verso casa.

12 agosto, 2020