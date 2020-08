Furto a Vetralla, tanti danni per un pugno di spiccioli

Cronaca - Porte e finestre di almeno otto esercizi commerciali distrutte dai ladri nella notte tra mercoledì e giovedì - Immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri

Vetralla – (e.c.) – Tanti danni per un pungo di spiccioli.

Porte e finestre di almeno otto esercizi commerciali e non, completamente distrutte da dei ladri per riuscire ad accaparrarsi 200 euro. Una cifra irrisoria a confronto dei danni procurati.

Nella notte tra mercoledì e giovedì delle persone sono entrate in alcuni esercizi della zona commerciale in località La Botte, al chilometro 62.

I ladri sono entrati – tra i vari locali presi di mira – nel salone di una parrucchiera, di un’estetista, in un asilo nido, in una struttura vicino alla piscina e in un ristorante.

Forse avevano la speranza di riuscire a portare via un grosso bottino, ma non sono riusciti a portare via granché.

Il mattino successivo i gestori, arrivati nella zona commerciale per iniziare la giornata di lavoro, si sono trovati davanti uno spettacolo impietoso: Infissi, porte e finestre completamente rotti o forzati.

Immediato l’allarme lanciato ai carabinieri che sono subito arrivati sul posto.

Al momento tutte le telecamere presenti nella zona sono al vaglio degli inquirenti per capire quante persone hanno fatto irruzione negli esercizi e cercare di capirne l’identità.

