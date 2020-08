Berlino - Jens Spahn, ministro della Salute: "Preoccupante, ci troviamo con focolai piccoli e più grandi in quasi tutte le regioni del paese"

Berlino – In Germania 1226 nuovi casi, mai così tanti da inizio maggio.

Balzo di contagi di Coronavirus in Germania.

Secondo i dati del Robert Koch Institut (Rki), i contagi totali sono 218mila 519 casi e nelle ultime 24 ore è stato registrato un aumento di 1226 casi. Ieri erano stati invece segnalati 966 casi.

Secondo i media tedeschi il dato delle ultime 24 ore, con 1226 nuovi casi, è il più preoccupante dall’inizio di maggio.

In Germania sono 9mila 207 i decessi confermati per complicanze legate al Covid-19, sei in più rispetto al precedente bilancio. E sono circa 198mila 800 le persone guarite dopo aver contratto l’infezione, 700 in più rispetto ai dati di ieri.

“Preoccupante, senza alcun dubbio – ha detto Jens Spahn, ministro della Salute parlando con l’emittente radio Deutschlandfunk –…Possiamo vedere che come risultato del rientro di chi ha viaggiato e di feste di ogni tipo….ci troviamo con focolai piccoli e più grandi in quasi tutte le regioni del paese”.

12 agosto, 2020