Giappone, il premier Abe si dimette per problemi di salute

Tokyo - "Il mio attuale stato di salute non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti"

Tokyo – Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato le dimissioni da primo ministro per motivi di salute.

Il premier sarebbe affetto da una rettocolite ulcerosa che, già in passato, lo aveva già costretto alle dimissioni. Da alcuni giorni era tornato in ospedale per controlli medici.

“Il mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo – ha detto il premier nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta dalle reti nipponiche – ed è il motivo per cui intendo farmi da parte”.

28 agosto, 2020