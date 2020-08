Giovanni Arena, nuota che ti passa…

Viterbo - In vista del tour de force in consiglio comunale sulla piscina, il sindaco si allena ma al mare e posta un video per mostrare le doti fisiche - Vorrà mettere in guardia gli avversari? - VIDEO

Video – Come Mao nel fiume Azzurro, nuotata al mare del sindaco Arena postata su Facebook

Viterbo – (g.f.) – Nuota che ti passa. La settimana si presenta particolarmente pesante. C’è da approvare l’affidamento della piscina comunale alla Fin e le acque si preannunciano parecchio agitate. Anche in maggioranza

Così, il sindaco Giovanni Arena avrà pensato di arrivare preparato all’appuntamento. Visti i precedenti, è bene allenarsi. Non in vasca ma al mare.

Una bella nuotata ripresa con telefono cellulare e postata nel suo profilo Facebook ufficiale: “Una bellissima domenica passata al mare, ci voleva per ritemprarmi e affrontare una settimana densa d’impegni”. Forse avrà voluto mettere in mostra le doti fisiche. Un modo magari, di mettere in guardia gli avversari…

Uno sport che il primo cittadino ama in modo particolare, cinque anni fa il tuffo lo fece, sempre in un’occasione pubblica ma alla piscina esterna dell’impianto comunale.

Lo stile è libero, un po’ come quello che Arena adotta a palazzo dei Priori. Si guarda bene dall’esibirsi a rana. Troppi predatori.

Qualche bracciata e la riva è raggiunta. Il video si ferma pochi passi dalla sabbia. Non si hanno notizie su quanto fosse calda. Mai, comunque, come il clima che lo aspetta in consiglio comunale.

4 agosto, 2020