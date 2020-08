Giro d’Italia 2020, per la prima volta la competizione si svolgerà in autunno

Sport - Per via dell'emergenza Covid sono stati riprogrammati il calendario e il percorso – I ciclisti scaleranno anche l'Etna

Condividi la notizia:











Monreale – L’edizione del 2020 del Giro d’Italia si svolgerà ad autunno. A causa della pandemia, il calendario sportivo è stato riprogrammato e per la prima volta nella storia del Giro, si terrà dal 3 al 25 ottobre.

Le tappe sono state riprogrammate in vista delle ultime novità ed esigenze. La 103esima edizione non partirà, come era previsto dal programma originale, dall’Ungheria, ma da Monreale. Le tappe ungheresi che avrebbero dovuto aprire la competizione sono state rimpiazzate da quattro tappe siciliane. Tra le novità introdotte ci sarà anche la scalata dell’Etna.

I chilometri totali saranno 3497 e, rispetto al programma originario, sono stati aggiunti alcuni tratti di alta montagna, tra cui la scalata fino a Roccaraso.

“Sarà molto bello correre fra la mia gente – ha commentato i ciclista siciliano Vincenzo Nibali -. L’Etna renderà la corsa subito molto difficile, anche perché non credo che tutti saremo già in quel momento nella condizione migliore possibile. Conosco il versante che affronteremo, ma andrà comunque approfondito prima della gara”.

Condividi la notizia:











4 agosto, 2020