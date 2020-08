Giuseppe Conte compie 56 anni

Roma - Molti i messaggi di auguri per il presidente sui social

Condividi la notizia:











Roma – “Grazie per il lavoro che sta portando avanti con determinazione per tutti gli italiani. È un onore condividere con lei questo importante percorso.” ha scritto su Twitter la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, facendo gli auguri di compleanno al presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Conte, nato a Volturara Appula l’8 agosto 1964, festeggia oggi 56 anni.

Molti i messaggi rivolti al presidente. Su twitter è di tendenza l’hashtag #buoncompleannopresidente. “Il suo impegno quotidiano è un regalo per tutti noi, condividere questo impegno è un privilegio per me” ha commentato Conny Giordano, deputata del Movimento 5 stelle.

“Auguri all’uomo che ogni giorno dà tutto se stesso per il bene del nostro paese, grazie perché in questo momento difficile ce l’ha sempre messa tutta e non si è mai arreso” ha scritto Alessandro Amitrano, segretario dell’ufficio di presidenza della Camera.

Condividi la notizia:











8 agosto, 2020