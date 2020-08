Gli abiti liturgici della parrocchia di San Giovanni Battista in mostra

Villa San Giovanni in Tuscia - Giovedì pomeriggio l'inaugurazione di "Sacri colori"

Condividi la notizia:











Villa San Giovanni in Tuscia – Riceviamo e pubblichiamo – “Sacri colori”, in mostra una collezione di abiti liturgici della parrocchia di San Giovanni Battista.

La storia religiosa di Villa San Giovanni in Tuscia in trenta abiti liturgici esposti nella mostra “Sacri colori”. È il nuovo appuntamento culturale ideato, promosso e organizzato dall’associazione scientifico-culturale “Antiqua Tellus – Centro studi Monsignor Simone Medichini” nella chiesa di Sancta Maria ad Nives, con inaugurazione giovedì 13 agosto alle 17 in via del Poggetto, nell’area antistante al sacro edificio.

La mostra ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Villa San Giovanni in Tuscia, della confraternita della Madonna del Carmine e della confraternita del Santissimo Sacramento – Compagnia di San Giovanni Battista.

Gli abiti, riccamente ricamati e impreziositi da varie guarnizioni, sono databili dal 18esimo secolo fino al 20esimo secolo e sono suddivisi secondo i diversi colori delle celebrazioni dell’anno liturgico cristiano cattolico di rito romano.

Tra gli abiti più rappresentativi merita di essere segnalata la pianeta di colore bianco finemente ricamata, un tempo appartenente a monsignor Simone Medichini (1831-1916), nativo di Villa San Giovanni in Tuscia, parroco-priore della chiesa collegiata di Sant’Angelo in Spatha di Viterbo e scienziato naturalista. La pianeta fu donata nel 2000 dalla parrocchia di Sant’Angelo in Spatha alla parrocchia di San Giovanni Battista, in occasione dell’intitolazione all’illustre sangiovannese di piazzale Monsignor Simone Medichini. Inoltre sono esposti anche gli abiti delle locali confraternite della Madonna del Carmine e del Santissimo Sacramento – Compagnia di San Giovanni Battista.

Una sezione della mostra è dedicata a San Paolo della Croce, ricorrendo quest’anno il terzo centenario (1720-2020) della scrittura della prima regola della congregazione della Passione di Gesù Cristo (Passionsiti), poi approvata nel 1741 da papa Benedetto XV.

La mostra “Sacri colori” fa parte di un più ampio progetto a carattere storico-antropologico sulla storia religiosa di Villa San Giovanni in Tuscia, avviato dall’associazione “Antiqua Tellus” nel 2019, con l’allestimento e l’apertura dell’antiquariun della chiesa di Sancta Maria ad Nives, in collaborazione con la locale parrocchia, all’interno del quale sono conservate le suppellettili appartenenti alla piccola chiesa seicentesca, restaurata nel 2015.

In ottemperanza alle norme di prevenzione sanitaria anti Covid-19 ancora in vigore, l’ingresso alla mostra sarà contingentato. Per accedere è obbligatorio l’uso della mascherina e all’interno dei locali espositivi i visitatori dovranno mantenere una distanza l’uno dall’altro di almeno un metro.

Giorni e orari di visita: 13, 14, 17 agosto 17-20. Sabato 15 17-22. Domenica 16 10-12 e 17-22. Ingresso libero.

Micaela Merlino

Condividi la notizia:











11 agosto, 2020