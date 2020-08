Gli ex assessori della Lega Angeletti e Consoli all’incontro FdI

Il giornale di mezzanotte - Civita Castellana - Elezioni comunali - Alla presentazione del candidato sindaco Luca Giampieri

Civita Castellana – (g.f.) – Presentati i candidati sindaco, nel centrodestra a Civita Castellana l’attività non si ferma. Nonostante il Ferragosto.

Qualche sorpresa è in arrivo, in parte annunciata e che suona un po’ come un gavettone, visto il periodo, da parte di Fratelli d’Italia alla Lega.

Le due formazioni non hanno trovato un’intesa per andare insieme e così FdI ha lanciato Luca Giamperi per la carica più alta in comune e la Lega, insieme a Forza Italia, punta su Matteo Massaini.

Adesso ci sono le liste da comporre e se i leghisti hanno lanciato la prima “bomba” con il nome di Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato, che sarà capolista, presto potrebbe arrivare una sorta di risposta.

Si è parlato di due, forse tre esponenti della Lega in procinto di passare con i fratelli. Nulla di ufficiale. Non ancora almeno.

Tuttavia, l’altro giorno, alla presentazione di Giampieri, si sono visti tra il pubblico Carlo Angeletti, ex assessore all’Ambiente in quota Lega, partito in cui è approdato a febbraio del 2019 e da quelle parti si è vista, dicono, pure Angela Consoli. Pure lei in giunta Caprioli, a Turismo e Spettacolo.

Siccome l’incontro di presentazione è stato organizzato in un ristorante e l’ora di pranzo era prossima, magari si trovavano lì per ragioni culinarie. O probabilmente no.

Si attendono conferme. Sul passaggio in FdI o sul menù.

13 agosto, 2020