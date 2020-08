Viterbo - Santa Rosa - Lo annuncia il sindaco Giovanni Arena che però rimane prudente a causa degli ultimi contagi: "Voglio tenere sotto controllo la situazione"

Viterbo – “Gloria di fronte al monastero dal 28 agosto, Covid permettendo”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena. La macchina di Santa Rosa sarà montata di fronte al sagrato della chiesa tra il 25 e il 26 agosto e dal 28 potrà essere ammirata da cittadini e turisti in tutta la sua bellezza. Covid permettendo.

Sono stati studiati, infatti, dei percorsi obbligati per ammirare Gloria senza il rischio di contagio da Coronavirus ma il sindaco Arena, dopo i casi degli ultimi giorni, è preoccupato.

“Per ora il programma di montare la macchina di Santa Rosa di fronte al monastero è confermato, ma voglio tenere sotto controllo la situazione Covid-19. Se i casi aumentano come in questi ultimi giorni con persone contagiate dal rientro delle vacanze, c’è da valutare la cosa per la sicurezza pubblica”.

Se non ci saranno, quindi, segnali allarmanti, Santa Rosa guarderà la sua città dall’alto per circa 12 giorni.

Si era anche parlato della possibilità di far passare la macchina da piazza Verdi al sagrato.

Il tratto in salita, forse la parte più particolare del percorso ma il comitato per la sicurezza convocato in prefettura aveva bocciato l’idea.

17 agosto, 2020