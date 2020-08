“Il governo non abbandoni imprese danneggiate”

Politica - Francesco Battistoni, vicepresidente della commissione agricoltura del senato, sulla tromba d'aria che ha colpito la città di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ ora che il governo italiano prenda atto che sono in corso pesanti cambiamenti climatici che stanno causando notevoli danni soprattutto al settore agricolo. La tempesta che ieri si è abbattuta su Viterbo è la dimostrazione della violenza a cui siamo sempre più esposti.

L’esecutivo deve prendere velocemente in considerazione lo stato di calamità naturale in queste zone, e soprattutto deve creare, come chiediamo ormai da due anni, un fondo ad hoc per le compensazioni economiche alle imprese che subiscono danni così importanti. Basterebbe implementare il fondo per le emergenze, le motivazioni ci sono tutte.

Sono umanamente vicino a tutte quelle persone che a causa dei forti temporali di ieri hanno avuto ingenti danni al proprio raccolto, al proprio bestiame e ai propri capannoni. Spero che il Governo non li abbandoni e che al contrario faccia sentire la propria vicinanza con atti concreti e tangibili.

Francesco Battistoni

Vicepresidente della commissione agricoltura del senato

31 agosto, 2020