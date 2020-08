Prima grana in casa Viterbese, per Cerroni si teme un lungo stop

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - L'infortunio del difensore è arrivato durante il pre-raduno del Rocchi

Cascia – (s.s.) – Prima tegola per la Viterbese.

Nemmeno il tempo di iniziare il ritiro di Cascia che la squadra di Agenore Maurizi incontra subito una grana.

L’assenza di Paolo Cerroni dalla lista dei convocati non è sfuggita ai tifosi più attenti: il giovane difensore, blindato dal presidente Marco Romano con un contratto triennale, si è infortunato durante il pre-raduno del Rocchi che i giocatori hanno effettuato a cavallo di Ferragosto.

In attesa di esami più approfonditi il club ha parlato di un guaio “di lieve entità” ma l’ex Ostiamare salterà almeno il ritiro, con la speranza di tornare a disposizione il prima possibile mentre i suoi compagni hanno iniziato a lavorare in Umbria ieri pomeriggio.

Il mercato, nel frattempo, stenta a decollare con tanti nomi che circolano ma nessun acquisto al di là di Cerroni e Aimone Calì (più Federico Baschirotto e Nicholas Bensaja che hanno rinnovato il contratto scaduto in estate). Gli unici movimenti in entrata sono datati sabato 8 agosto ma la situazione si potrebbe sbloccare a giorni con qualche arrivo in prestito da Lazio e Frosinone, impegnato domani nella finale playoff per la serie A contro lo Spezia.

19 agosto, 2020