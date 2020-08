Grave incidente sulla Cassia, centauro in prognosi riservata

Vetralla - Al vaglio dei carabinieri le telecamere della zona per capire la dinamica della caduta e ci siano altri veicoli coinvolti

Vetralla – Grave incidente sulla Cassia all’altezza della Botte, centauro in prognosi riservata.

Per cause ancora da accertare, venerdì mattina intorno alle 11, un uomo alla guida della sua moto è finito a terra. Per lui è stato necessario il trasporto all’ospedale di Belcolle. È in prognosi riservata, a causa delle importanti lesioni riportate a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e personale sanitario del 118.

Gli agenti della polizia locale avrebbero proceduto al sequestro della moto e del casco dell’uomo e starebbero visionando i filmati della videosorveglianza di alcune attività commerciali della zona per capire la dinamica della caduta e se nell’incidente siano coinvolti altri veicoli.

10 agosto, 2020