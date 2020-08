Greta Thunberg manifesta davanti la porta di Brandeburgo

Berlino - Tornano i Fridays for future - Gli attivisti sono scesi in piazza con le mascherine e rispettando le misure di distanziamento sociale

Berlino – Greta Thunberg e gli attivisti di “Fridays for future” hanno ripreso gli scioperi per il clima. E per ricominciare hanno scelto Berlino, dove ieri la giovane attivista svedese ha incontrato la cancelliera Merkel.

Greta e gli attivisti hanno manifestato questa mattina davanti alla porta di Brandeburgo, tutti con la mascherina e rispettando le misure di distanziamento sociale.

Questa √® per grata la settimana numero 105 del suo sciopero per il clima. A dare la notizia della ripresa dello sciopero √® stata la stessa attivista svedese, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato alcune foto della manifestazione di questa mattina accompagnate dalla scritta “Siamo tornati”.

Nella giornata di ieri Greta Thunberg e l’esponente di punta del movimento tedesco di Fridays for future Luisa Neubauer hanno incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Merkel. I temi affrontati al colloquio sono stati gli impegni climatici assunti dalla Germania in quanto presidente di turno dell’Ue, tra cui il raggiungimento della neutralit√† climatica entro il 2050, e la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030.

