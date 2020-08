Grosso incendio minaccia le case e la ferrovia

Pescia Romana - Volontari della Prociv Vulci 1 e vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme - Stop e forti rallentamenti ai treni

Pescia Romana – Le fiamme continuano a martoriare il litorale.

Vigili del fuoco e protezione civile stanno intervenendo dal primo pomeriggio di oggi in strada dei Pantani, zona Casalaccio, a Pescia Romana, frazione di Montalto di Castro, affacciata sul mare.

Per cause ancora da accertare è scoppiato un grosso incendio di sterpaglie. Non è ancora chiara l’entità precisa, sarebbero però bruciati diversi ettari di terreno, non lontano da alcuni appartamenti e dalla ferrovia.

Almeno un’abitazione è stata messa in sicurezza: le fiamme sono arrivate molto vicine alla casa.

Minacciati anche altri appartamenti, ma al momento si sta riuscendo a contenere la potenza del fuoco, impedendogli di arrivare direttamente agli edifici residenziali.

Sul posto, dalle 13,30 circa, c’è una squadra di vigili del fuoco di Gradoli con un’autobotte, più quattro squadre dei volontari della Prociv Vulci 1 di Montalto di Castro.

A causa del fumo che ha invaso i binari, c’è stato un temporaneo stop e poi forti rallentamenti dei treni sulla tratta Pisa – Roma. Lo ha comunicato Trenitalia, con aggiornamenti in tempo reale sul suo sito web.

“Il traffico è sospeso per un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Capalbio e Montalto di Castro”, ha riportato un avviso pubblicato alle 15,30 sul portale della società.

Dalle 16,20 la circolazione dei treni è ripresa con forti rallentamenti e convogli con ritardi fino a 25 minuti. Tre, in particolare, i treni interessati dai ritardi: l’FB 8613 Genova Piazza Principe (12:10) – Roma Termini (17:03); l’RV 2341 Pisa Centrale (13:43) – Roma Termini (17:47); l’RV 2342 Roma Termini (14:12) – Pisa Centrale (18:15).

Il traffico ferroviario è tornato regolare a partire dalle 16,40.

23 agosto, 2020