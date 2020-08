Sutri - A fuoco sterpaglie, bosco e plastica

Sutri – Grosso incendio vicino al cimitero e alle case.

Ennesimo rogo a minacciare la vegetazione della Tuscia.

Vigili del fuoco e protezione civile stanno intervenendo sulla Cassia, nel territorio di Sutri, per domare un incendio di sterpaglie. Avrebbe preso fuoco anche della plastica.

Stanno bruciando diversi ettari di superficie, nelle vicinanze del cimitero di Sutri e di alcune abitazioni.

Le fiamme si starebbero propagando anche a un bosco vicino. Non รจ facile contenerle, alimentate come sono dal vento forte di oggi.

Vigili del fuoco di Civita Castellana, insieme alla squadra specializzata in incendio boschivo e volontari, sono sul posto da mezzogiorno. Stanno lavorando per impedire che il fuoco arrivi alle case e non si estenda oltre.

