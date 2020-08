Grosso ramo crolla sui giochi dei bambini, sfiorata la tragedia

Cronaca - Paura e spavento ieri a Farnese - Il padre di uno dei piccoli: "Non è la prima volta che succede, il comune faccia qualcosa prima che qualcuno pianga"

di Samuele Sansonetti

Farnese – Paura ieri a Farnese.

Poco dopo le 12 un grosso ramo di un albero è crollato sull’area giochi per bambini mentre alcuni piccoli si trovavano all’interno.

Tanto spavento sia per loro che per i genitori ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto, il parco all’entrata del paese, sono intervenuti i carabinieri. Successivamente l’area coinvolta è stata delimitata.

“Poteva essere una strage – racconta il padre di uno dei bambini –. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Spero che l’amministrazione faccia qualcosa prima che qualcuno pianga“.

Uno degli ultimi episodi simili, nel viterbese, si è verificato a fine giugno, quando il crollo di un albero ha bloccato la provinciale Valle di Vico che collega Ronciglione a San Martino al Cimino, frazione di Viterbo. Anche in questo caso, per fortuna, non ci sono stati feriti.

20 agosto, 2020