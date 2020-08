Guarito dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi

Bergamo - Il 43enne ha finalmente potuto riabbracciare la famiglia - Negativi gli esiti degli ultimi test

Bergamo – E’ finalmente guarito e può riabbracciare la sua famiglia.

Dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi, il 43enne M.C. può tornare a casa e alla sua vita: nessuna traccia di Covid-19 negli ultimi test effettuati.

L’uomo, che vive ad Albino in provincia di Bergamo, era stato ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII il 31 marzo, poco dopo la morte del padre per Coronavirus. Dopo alcune complicazioni, l’8 giugno ha iniziato la riabilitazione alla fondazione Piccinelli di Scanzorosciate, sempre in provincia di Bergamo.

Il 24 luglio è stato dimesso ma, come ha raccontato lui stesso, non poteva tornare a casa “perché i tamponi erano ancora positivi”. Così si è messo in quarantena nell’appartamento del padre: nessun contatto con la moglie e i due figli che ha potuto riabbracciare solo ora, mentre le campane del paese suonavano a festa per la sua guarigione definitiva.

21 agosto, 2020