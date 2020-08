Anagrafe - Al terzo e al quarto posto Colombo e Ferrari

Milano – Hu batte Rossi, a Milano è cinese il cognome più diffuso sia tra gli uomini che tra le donne. A rivelarlo una recente ricerca dell’anagrafe del capoluogo lombardo.

Il totale è di 4.664 Hu contro i 4.006 Rossi, che si guadagnano la medaglia d’argento. Al terzo posto figura il cognome Colombo (1.543 maschi e 1.832 femmine, totale 3.375), e al quarto Ferrari (1.506 maschi e 1.720 femmine, totale 3.226).

L’anagrafe si è anche occupata di stilare una classifica dei nomi più usati dai neogenitori. I milanesi restano fedeli ai nomi più tradizionali anche nel primo semestre del 2020: come succede stabilmente dal 2015 la scelta dei nomi è ricaduta su Leonardo per i maschi e Sofia e Giulia per le femmine.

11 agosto, 2020