I ragazzi del Ceis san Crispino a lezione di agricoltura sociale e al lavoro in aziende agricole

Viterbo - Aid for Life in campo nella Tuscia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Aid for Life onlus, da oltre un decennio attiva a sostegno degli ultimi non solamente in Africa Orientale ma anche sul nostro territorio, è attualmente impegnata nella realizzazione di un importante progetto di agricoltura sociale Inclusione Dignità Lavoro, finanziato dall’Otto per Mille della Tavola Valdese.

La proposta di Aid For Life– che nasce da una lunga e vasta esperienza nel settore – coinvolge utenti con trascorsi di tossicodipendenza, con particolari difficoltà a collocarsi sul mercato del lavoro. Il progetto sperimenta un modello di intervento integrato che assicura il massimo di efficacia e sostenibilità,con la finalità di inclusione socio-lavorativa.

I ragazzi convolti, provenienti dalla comunità Ceis san Crispino di Viterbo, hanno appena completato un percorso di formazione tenuto da agronomi esperti in agricoltura sociale e iniziato un tirocinio che durerà quattro mesi presso le aziende agricole selezionate. Altrettanto significativa la compartecipazione al progetto di alcuni ragazzi diversamente abili della cooperativa Amici di Galiana.

I giovani partecipanti, accompagnati da educatori professionali e da un tutor, si affiancheranno nella realizzazione degli orti in campo.

Le suddette aziende condividono un modello di agricoltura sociale, biologica, inclusiva e sostenibile; in modo particolare due appartengono alla rete Solcare. Si tratta di aziende multifunzionali, adatte all’inclusione sociale in tutte le fasi, avviamento, mantenimento, cura, raccolta, trasformazione e vendita. Al fine di dare prospettive di sostenibilità all’intervento, si sta valutando l’opportunità di costituire una piccola cooperativa in grado di produrre e commercializzare le produzioni ortive anche nelle stagioni successive. Aid for life destinerà inoltre una parte dei prodotti ai bisognosi del territorio.

Scrive il dott. agr. Marco Sciarpa, responsabile del progetto nonché socio fondatore di Aid for Life : “Ripartire dalla terra significa lavorare con umiltà. Umiltà deriva infatti dal latino Humus che significa terra. Un inizio umile conduce alla via del bene; coltivare la terra produce valori. Con questa certezza, auguriamo ai nostri ragazzi buona fortuna e che questo nuovo inizio possa donare loro la fiducia e la speranza in un futuro migliore”.

Aid for Life onlus

5 agosto, 2020