Il giornale di mezzanotte - Bolsena - Sabato pomeriggio sfiorata la tragedia – Il piccolo aereo ha imbarcato acqua durante le fasi di decollo – Intervento di carabinieri, vigili del fuoco e di due imbarcazioni civili - Il velivolo si trova nei fondali ad oltre un miglio dalla riva

di Michele Mari

Bolsena – Idrovolante affondato nel lago, il relitto a -95 metri.

Una gita a Bolsena e poi la ripartenza sabato pomeriggio ma a destinazione l’idrovolante non è mai arrivato. Si è invece inabissato nelle acque del lago di Bolsena.

Un sabato che doveva essere di divertimento e di svago per i due uomini di equipaggio di un Air SeaMax M 22 è stato invece un sabato drammatico, fortunatamente non finito in tragedia.

Dopo una mattinata passata a Bolsena i due, nel pomeriggio, hanno deciso di riprendere il volo. Ma durante il decollo dal lago di Bolsena a notevole distanza da riva, forse a causa del vento o di un problema tecnico, il velivolo ha incominciato ad imbarcare acqua.

L’equipaggio è riuscito a mettersi in salvo grazie all’intervento tempestivo della motovedetta dei carabinieri, di due imbarcazioni di civili e dei vigili del fuoco.

A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori che hanno cercato di imbracare il mezzo per tenerlo a galla: l’idrovolante ha imbarcato troppa acqua ed è sprofondato nel lago di Bolsena.

I carabinieri intervenuti hanno prima interdetto la zona e poi hanno riportato a riva i due uomini illesi.

Il relitto si è inabissato nei fondali del lago ad una profondità di 95 metri a circa un miglio dal porto di Bolsena.

A causa della notevole profondità, probabilmente l’Air SeaMax M22 rimarrà lì. Infatti un suo eventuale recupero sarebbe molto complicato.

Lo scorso anno nel mese di luglio un altro idrovolante è affondato nel lago di Bolsena. Anche in quell’occasione fortunatamente i due membri dell’equipaggio si salvarono.

L’aereo si inabissò vicino all’isola Bisentina ad una profondità di sette metri.

L’idrovolante venne poi recuperato tre giorni dopo dai vigili del fuoco e da alcuni tecnici.

12 agosto, 2020