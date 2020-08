Ieri 7 nuovi positivi a Ciampino e Fiumicino individuati coi test rapidi

Lazio - Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 168

Roma – “Report dell’attività negli Aeroporti romani della giornata di ieri: presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 6 nuovi positivi asintomatici e si tratta di cittadini italiani (tre residenti a Roma, uno in Campania, uno in Basilicata e uno in Toscana) di rientro dalla Spagna e dalla Grecia.

Un nuovo caso positivo è stato individuato all’Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino spagnolo di rientro da un Paese oggetto dell’ordinanza del Ministero della Salute.

Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 168, confermati successivamente dal test molecolare. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

