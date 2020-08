Il Comune ottiene dall’Arsial la concessione dell’ex scuola a Cinelli

Vetralla - L'immobile sarà curato e usato dall'associazione I diavoli della Tuscia

Condividi la notizia:











Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Vetralla ha ottenuto in concessione da Arsial (l’agenzia della regione Lazio per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura) due immobili, uno in via Cassia direzione Viterbo, utilizzato già dal comune come deposito, l’altro riguarda l’immobile la ex scuola in località Cinelli.

Attraverso una procedura a evidenza pubblica, quest’ultimo, è stato affidato in concessione all’associazione I diavoli della Tuscia, l’associazione sportiva dilettantistica affiliata alla federazione motociclistica Italiana, la quale si impegna a collaborare, ovvero a far utilizzare l’immobile anche ad altre associazioni presenti sul territorio.

Con deliberazione di giunta numero 1394 del 3 agosto 2020 è stato quindi concesso in comodato il succitato immobile già destinato a scuola elementare.

Ricordiamo che l’associazione ha stretto una collaborazione con “Angeli in moto” e l’Aism onlus di Viterbo per il servizio di volontariato di consegna farmaci a domicilio per i soggetti affetti da sclerosi multipla.

I Diavoli della Tuscia provvederanno ad effettuare interventi di manutenzione generale, comprese le aree interne ed esterne, nel rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sanitarie e di sicurezza nell’utilizzo del bene.

Continua l’impegno di questa amministrazione nel fornire supporto e soluzioni volte a far fronte alle necessità delle tante associazioni presenti le quali svolgono un ruolo fondamentale ed un lavoro lodevole in tutto il nostro territorio.

Comune di Vetralla

Condividi la notizia:











4 agosto, 2020