“Il fumo, poi le fiamme altissime nel cielo e il terrore negli occhi degli altri…”

Montalto Marina - Il drammatico racconto di Giacomo e Giuseppina Rossetti ospiti dell'hotel Margherita distrutto da un incendio giovedì sera: "Ci siamo salvati, è questo l'importante" - FOTO E SEI VIDEO

Montalto di Castro – (b.b.) – C’erano anche loro nell’inferno dell’hotel Margherita di Montalto Marina, divorato dalle fiamme giovedì sera.

Giacomo Rossetti e Giuseppina Pallotta, marito e moglie di Grotte di Castro, erano in villeggiatura sul litorale viterbese da alcuni giorni, quando è scoppiato il terribile incendio che ha distrutto gran parte della struttura alberghiera, riducendola ad uno scheletro.

“Siamo sotto shock, ma ci sentiamo miracolati. Abbiamo visto il fumo, poi le fiamme altissime nel cielo. Il terrore negli occhi di tutti i presenti. Paura e smarrimento. Ma ci siamo salvati e nessuno è rimasto ferito. E’ questo l’importante”, dicono.

Giacomo e Giuseppina sono stati tra i primi a sentire l’enorme boato provenire dal terzo piano dell’hotel poco dopo l’ora di cena. Poi le sirene dell’allarme.

Vi siete accorti immediatamente che qualcosa non andava…

“Avevamo da poco finito di cenare, stavamo guardando la tv. Abbiamo sentito un gran botto, come uno scoppio e ci siamo affacciati, curiosi di capire cosa fosse. Poi ha iniziato a suonare l’allarme per l’incendio. Ci siamo precipitati in strada come eravamo: occhiali da vista e telefonino. Questo è stato tutto ciò che siamo riusciti a portare con noi”.

Una volta in salvo, cosa avete trovato di fronte a voi?

“C’era un’enorme colonna di fumo nero e delle fiamme che provenivano da un terrazzo del terzo piano dell’albergo: la gente era in strada, completamente stordita e disorientata. Davanti ai nostri occhi una scena surreale. C’erano sofferenza, paura, dispiacere. E soprattutto preoccupazione, non sapevamo se qualcuno fosse rimasto dentro, ferito o anche peggio… La paura è stata tanta e ancora oggi, a distanza da quella tragedia, se chiudo gli occhi, rivivo quei momenti”.

All’interno della camera dell’hotel, avete lasciato tutti i vostri effetti personali…

“Abbiamo pensato a metterci in salvo per prima cosa, seguendo le indicazioni del personale dell’albergo, a cui va tutta la mia gratitudine. Ci sono stati vicini fin da subito e anche la mattina successiva ci hanno chiamato per rassicurarci. Erano preoccupati per noi e volevano sapere se stessimo bene. Fortunatamente lo siamo tutti. Un ringraziamento particolare va anche all’intera città di Montalto. Non hanno esitato neppure un momento ad aprirci le porte delle loro case. Ci hanno offerto un letto in cui dormire e un tetto per passare la notte. Una solidarietà che fa bene al cuore in momenti drammatici come quelli che abbiamo vissuto”.

Chi ha provveduto a chiamare i soccorsi non appena l’incendio è divampato?

“Erano tutti con il telefono in mano, i vigili del fuoco sono stati chiamati immediatamente. Sentivo le persone intorno a me che lo dicevano. Avevamo paura che le fiamme, oltre a raggiungere le macchine parcheggiate vicino all’albergo, arrivassero fino alla pineta, distante alcune decine di metri. Non so dire quando siano arrivate le prime autobotti. Forse tre quarti d’ora dopo. Forse anche di più. Ci hanno impiegato un po’… se fossero arrivate dopo pochi minuti, forse non sarebbe successo tutto questo disastro…”.

3 agosto, 2020