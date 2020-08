Il rarissimo bruco gigante del “Silenzio degli innocenti”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - La scoperta Vincenzo Salamone in una campagna di Vitorchiano

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nell’appezzamento di terra dei miei genitori abbiamo trovato un esemplare di bruco gigante molto raro.

Da una piccola ricerca che ho fatto sembrerebbe trattarsi di un esemplare di “Acherontia atropos”, il bruco che si trasforma nella falena “sfinge testa di morto”, l’insetto che appare nella copertina del famoso film “Il silenzio degli innocenti”.

Siamo una famiglia di Viterbo, stavamo prendendo un po’ di fresco dopo la cena nella nostra campagna a Vitorchiano, quando il nostro gatto Rufi ha attirato la nostra attenzione perché concentrato su un punto preciso di un albero di olivo. Illuminando con una torcia abbiamo fatto la scoperta.

Vincenzo Salamone

3 agosto, 2020