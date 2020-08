Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Don Pino Curre nell’omelia per i funerali di Marcuccio Marcucci celebrati a Santa Maria della Grotticella alla Mazzetta - FOTOCRONACA

Viterbo – “Il Signore accetti e guardi tutto il bene che Marco ha fatto nella sua vita”. Queste le parole di don Pino Curre nell’omelia per i funerali di Marcuccio Marcucci celebrati ieri pomeriggio a Santa Maria della Grotticella alla Mazzetta.

Con Marcucci, storico ex consigliere comunale di Viterbo deceduto all’età di 83 anni, se ne è andato un pezzo di politica di Viterbo ma soprattutto un uomo che si è distinto per il bene alla comunità.

“Oggi siamo qui – ha detto don Pino Curre nell’omelia – a dare il nostro saluto a Marco e vogliamo dire al Signore: accetti e guardi tutto il bene che Marco ha saputo realizzare nella sua vita”.

Marcuccio Marcucci ex Dc, è stato per tanti anni nei banchi di palazzo dei Priori, con Forza Italia e con il Pdl, con una parentesi pure in Fratelli d’Italia. In tantissimi, tra parenti, amici, conoscenti e politici hanno riempito la chiesa di Santa Maria della Grotticella per dargli l’ultimo saluto. Un’intera comunità ha salutato un assoluto protagonista della politica di Viterbo.

“Voi conoscete il Marco geometra, il politico – ha aggiunto don Pino – ma io l’ho visto sempre come cristiano. Il sabato veniva alla messa e partecipava a questa eucarestia. In tutto questo c’era nel suo cuore il desiderio di Dio. Quante volte si è avvicinato e mi ha detto: ‘questo posso darlo per chi ha bisogno’; ‘per qualsiasi cosa che serve alla parrocchia io sono a disposizione’. Ha saputo infondere il bene nella famiglia, nella comunità cristiana e in quella civile”.

Ieri mattina anche il consiglio comunale di Viterbo, prima dell’avvio dei lavori, lo ha ricordato con un minuto di silenzio. Tra le persone presenti al funerale anche il sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

“Un uomo arguto – lo ha definito don Pino -, intelligente, con il desiderio di conoscere ed imparare. Ha donato tanto amore e ha fatto con passione tutto quello in cui credeva. Quando ho saputo che Marco era in ospedale sono andato a dargli l’unzione degli infermi, come da sua richiesta. Un sacramento importante nella vita cristiana. In Marco c’era tutta la volontà di amore e certezza dell’incontro con Dio. Non si chiedono i sacramenti se non si crede nella vita eterna”.

Come da volere della famiglia non sono stati chiesti fiori ma offerte che, come ricordato dal sacerdote durante il funerale, andranno per un’opera di bene.

“Ti salutiamo – ha concluso don Pino nell’omelia -, ti abbiamo conosciuto e ora chiediamo al Signore, attraverso la nostra preghiera, di aprirti le porte del paradiso. Nell’eucarestia diciamo al Signore: grazie perché ce lo hai donato e grazie che ce lo hai fatto conoscere”.

7 agosto, 2020