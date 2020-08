Impennata dei contagi: oggi 384 nuovi casi

Coronavirus - Ministero della Salute - Sono più del doppio dei 190 registrati ieri - 10 i morti

Roma – Impennata dei contagi di Coronavirus oggi in Italia: il bollettino del ministero della Salute registra 384 nuovi casi, più del doppio dei 190 accertati ieri. Il totale dei casi di Covid-19 nel Paese dall’inizio della pandemia si aggiorna a 248mila 803.

I morti sono 10 (il doppio rispetto ai 5 di ieri), per un totale di 35mila 181. I guariti invece sono 210, col totale che si aggiorna a 200mila 976.

Per effetto di questi dati, sale il numero degli attualmente positivi, che si porta a 12mila 646, 164 in più di ieri. Rimangono stabili, invece, i ricoverati in terapia intensiva: sempre 41.

Per quanto riguarda l’andamento territoriale, un ruolo dominante nella crescita dei nuovi contagi ce l’ha ancora una volta la Lombardia, che passa dai 44 casi registrati ieri ai 138 di oggi. Sopra i 40 casi anche Emilia-Romagna (47) e Veneto (41), mentre la Puglia ne registra 23 e Sicilia e Piemonte 21. Tutte le regioni accusano un incremento dei casi, ad eccezione della Valle d’Aosta.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 5 agosto

