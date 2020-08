Imu, in arrivo mille cartelle

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Relative al 2015 - L'assessore Barbieri (Tributi): "Altrimenti andrebbero in prescrizione"

Viterbo – (g.f.) – Mille cartelle Imu in arrivo dall’amministrazione comunale.

Fanno riferimento ai pagamenti dell’anno 2015 e da palazzo dei Priori non possono più fare a meno d’inviarle. “Altrimenti – spiega l’assessore ai Tributi Paolo Barbieri – vanno in prescrizione”. Mentre per quelli dell’anno in corso, l’amministrazione ha stabilito lo spostamento, dovuto al Coronavirus a settembre.

Ai viterbesi che dovessero ricevere, la poco gradita sorpresa, niente panico.

“Speriamo che sia sistemato al più presto e sanificato – anticipa Barbieri – un locale sotto i portici di palazzo dei Priori, dove i cittadini potranno rivolgersi per avere informazioni.

Può darsi che in alcuni casi non si tratti di morosità, piuttosto di un’imposta versata magari in altri comuni”.

Che ci sia un errore è quello che in molti si augurano, oltre, ovviamente a non essere tra i destinatari della richiesta di pagamento.

5 agosto, 2020