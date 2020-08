“Inaccettabile ricominciare con le chiusure, operatori del turismo massacrati”

Viterbo - Giulio Marini (Fi) si scaglia contro le ultime decisioni del governo: "In autunno crisi sociale senza precedenti"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È incredibile come questo governo non abbia una strategia, non abbia messo in campo nessuna misura concreta per sostenere la ripresa del turismo e adesso, per motivi incomprensibili, ricomincia con le chiusure: è inaccettabile, anche perché gli operatori del settore, già massacrati da tre mesi di blocco dell’attività, verranno messi definitivamente in ginocchio.

Va bene essere responsabili e usare ogni precauzione per evitare la diffusione del Covid, ma, a fronte di un virus che, come dicono scienziati indipendenti, ha perso forza e di una situazione sanitaria tutt’altro che critica, non si può pensare di ricominciare a chiudere tutto.

La sensazione è che si agiti lo spettro del virus, per addossare ad altri responsabilità che sono solo e soltanto del governo: ci domandiamo, ad esempio, se le scuole siano state messe davvero in sicurezza, in vista della riapertura, se mai ci sarà.

Al governo e alla regione chiediamo atti concreti, per favorire (non per bloccare) la ripartenza di un settore che è il motore del Paese e che sta faticosamente riavviandosi.

Tantissimi imprenditori del comparto e dell’indotto sono sull’orlo della chiusura: se le istituzioni non faranno il loro dovere, in autunno assisteremo a una crisi sociale senza precedenti, nel Lazio, come nel resto del Paese. Conte, Speranza e Zingaretti ci pensino, prima di decidere nuove chiusure, assurde e immotivate.

Giulio Marini

Responsabile Turismo Forza Italia Lazio

