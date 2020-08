Incendi a raffica sul litorale, tra le ipotesi quella di un piromane

Il giornale di mezzanotte - Tarquinia - Il sospetto dei carabinieri dopo i tanti roghi di questi giorni - Solo nella giornata di sabato ce ne sono stati tre, in tre punti diversi

Tarquinia – Potrebbe esserci la mano dell’uomo dietro ad alcuni degli incendi scoppiati nei giorni scorsi a Tarquinia, sul litorale viterbese.

L’ipotesi, al momento, non può essere esclusa. Attualmente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Tuscania e dei carabinieri forestali, che stanno cercando di rafforzare i controlli.

Non c’è un sospettato in particolare. Difficilmente, inoltre, si riuscirà ad avere la prova concreta che i roghi degli ultimi giorni siano stati dolosi, salvo sorprendere qualcuno in flagranza.

C’è, però, una frequenza che inizia a destare preoccupazione, soprattutto sul litorale viterbese, e che fa pensare o a focolai che si rialimentano, anche grazie al vento, in porzioni di terreno già andate a fuoco, o a qualcuno che si diverte ad appiccarli. O, ancora, perché no, a entrambe le ipotesi, dato che i roghi a Tarquinia cominciano a essere tanti.

Nella sola serata di sabato 8 agosto se ne sono contati tre in poche ore, in zone diverse della città ma sempre lungo la litoranea, la strada provinciale che da Riva dei Tarquini porta a Sant’Agostino, costeggiando le spiagge tarquiniesi. Il più grande è divampato in un campo nei pressi dell’ex aeroporto Americo Sostegni: trenta ettari di sterpaglie sono andati in fumo.

Altri due incendi sono scoppiati, sempre sabato sera, a Marina Velca e a Sant’Agostino, tra sterpaglie e alberi di eucalipto bruciati. Sono solo gli ultimi di una serie di roghi che stanno devastando la vegetazione; altri sono stati segnalati nei giorni scorsi, quasi sempre sulla litoranea. In totale si contano almeno 110 ettari bruciati, tra sterpaglie, arbusti e macchia mediterranea.

Anche ieri è stata un’altra giornata di superlavoro per vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Nuovi focolai avevano ripreso ad alimentarsi sulla litoranea, ma in poco tempo sono stati spenti.

A Blera, vicino alla strada provinciale 42, si è combattuto per un giorno intero contro le fiamme che hanno divorato una parte di bosco e sterpaglie in una zona difficilmente raggiungibile. Sarebbero andati in fumo diversi ettari di terreno, anche se l’estensione precisa non è ancora chiara. Ieri sera, finalmente, dopo più di ventiquattr’ore ininterrotte di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a circoscriverlo e a spegnere il grosso del rogo.

Un altro incendio abbastanza esteso è scoppiato ieri pomeriggio a Nepi, in strada Monte gelato. Per almeno tre ore i vigili del fuoco, con colleghi anche da Roma e Campagnano e volontari della protezione civile, hanno lavorato per domare le fiamme, su cinque ettari di terreno. Le fiamme hanno raggiunto alcune baracche e lambito abitazioni.

