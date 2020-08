Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Due roghi in 48 ore, un altro il 10 agosto e ancora un altro il 4 giugno – Tra le ipotesi quella di un piromane – Indagano i carabinieri forestali - FOTO

di Michele Mari

Montefiascone – Incendi in via Carpine, è allarme tra i residenti.

Due incendi in quarantotto ore in via Carpine, un altro il 10 agosto e uno ancora il 4 giugno: è allarme tra i residenti.

Dietro a questi roghi scoppiati nei giorni scorsi in via Carpine nella frazione Mosse a Montefiascone ci potrebbe essere la mano di un piromane, o anche più di uno.

Due incendi a distanza di quarantotto ore, poi un altro il 10 agosto e un altro ancora il 4 giugno. I primi tre all’incirca con le stesse modalità, scoppiati nella tarda serata intorno alle 23.

Questi soltanto nel 2020. Infatti nel 2019 ci sono stati altri incendi a cui si aggiungono altri quattro nell’agosto e nel settembre 2018. Una quindicina in tre anni, quasi un record.

Al momento tra le ipotesi c’è quella che dietro tutti questi roghi ci sia la stessa mano, la mano dell’uomo.

I residenti di via Carpine ne sono convinti anche se ad oggi non ci sono particolari sospetti.

Al tempo stesso c’è però molta preoccupazione perché questi incendi si stanno intensificando e più di una volta hanno lambito le abitazioni. Un vero e proprio allarme tra la popolazione della zona.

Sui fatti hanno avviato le indagini i carabinieri forestali di Montefiascone.

Andando con ordine l’ultimo rogo in ordine temporale si è verificato giovedì 27 agosto intorno alle 22,45. Ad andare a fuoco delle sterpaglie. Grazie all’immediato intervento di alcuni residenti si è evitato che si propagasse vicino alle case e nei campi limitrofi. Sul posto i pompieri di Viterbo e i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

Soltanto due giorni prima, martedì 25 agosto intorno alle 23, a poche centinaia di metri di distanza, un altro incendio. Ad andare a fuoco circa 1500 metri quadrati di sterpaglie. Le fiamme si sono propagate in un campo lambendo un oliveto. Nuovamente sul posto i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

Poi il 10 agosto di nuovo pompieri in azione intorno alle 23 alla fine di via Carpine in località Casone. Anche in questo caso un altro incendio di sterpaglie.

Ancor prima un altro rogo. Era il 4 giugno intorno alle 17, questa volta all’inizio di via Carpine, quando le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono sviluppate in un campo vicino ad alcune abitazioni e alla strada. Ad andare a fuoco circa tremila metri quadrati di sterpaglie. Le fiamme hanno interessato anche alcuni attrezzi agricoli che erano in un campo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli.

Diversi i roghi scoppiati lo scorso anno. Ancora più indietro il 2 agosto 2018 quando le fiamme lambirono alcune abitazioni. Ad andare a fuoco circa trecento metri quadrati di sterpaglie. Le fiamme si sono propagate vicino a delle abitazioni, ma fortunatamente non sono state coinvolte nell’incendio. Sul posto pompieri e polizia locale.

Infine il 2 settembre di due anni fa intorno alle 16 si svilupparono ben tre distinti incendi nella via.

I primi due roghi hanno lambito alcune case, tra le quali anche una abitazione in legno, mentre un terzo si è sviluppato nelle vicinanze di un boschetto. Tanta paura per i residenti delle case a ridosso degli incendi. Fortunatamente non ci sono stati feriti e nessuna abitazione ha subito danni non essendo state interessate dalle fiamme. A bruciare complessivamente circa cinquecento metri quadrati di sterpaglie. Sul posto protezione civile, carabinieri forestali e il direttore delle operazioni spegnimento dei vigili del fuoco.

Tanti i roghi scoppiati negli ultimi giorni e negli ultimi tre anni in via Carpine che hanno messo in allarme la popolazione e su cui stanno indagando i carabinieri forestali.

29 agosto, 2020