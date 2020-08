Incendia biciclette in strada, arrestato due volte nell’arco di 48 ore

Milano - Il rogo ha causato l'interruzione della circolazione dei veicoli per più di un'ora

Milano – Arrestato due volte nell’arco di 48 ore. Per lo stesso reato.

La notte scorsa in piazzale Cadorna, a Milano, la polizia ha proceduto all’arrestato un cittadino egiziano di 46 anni a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. L’uomo aveva infatti bloccato il traffico posizionando in circolo in mezzo alla strada delle transenne prese da un cantiere vicino. All’interno aveva accatastato 9 biciclette di un’azienda di bike sharing e le ha incendiate.

Ciò ha causato l’interruzione della libera circolazione dei veicoli per più di un’ora, anche per le operazioni di pulitura e della bonifica della strada che si sono rese necessarie. Una volta sul posto, gli agenti hanno rincorso l’uomo e lo hanno preso. Solo due giorni prima, il 2 agosto, era stato arrestato dalla polfer per fatti analoghi.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e porto di oggetti atti a offendere in quanto trovato in possesso di un coltello.

