Acquapendente - Intervento di vigili del fuoco e protezione civile

Condividi la notizia:











Acquapendente – Incendio a Torre Alfina, a fuoco un ettaro di sterpaglie.

L’incendio si è sviluppato, per cause in corso d’accertamento, ieri sera intorno alle 21,30 a Torre Alfina ad Acquapendente.

A fuoco circa un ettaro di sterpaglie in un campo incolto.

Fortunatamente l’incendio è stato fermato prima che potesse arrivare al bosco vicino al fiume Paglia.

Sul posto i vigili del fuoco insieme a due squadre della protezione civile di Acquapendente.

Volontari e pompieri hanno lavorato fino alle 23,30 per spegnere le fiamme e bonificare l’area.

Condividi la notizia:











8 agosto, 2020