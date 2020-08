Sutri - Vigili del fuoco in azione - Interventi anche a Tarquinia e Pescia Romana

Sutri – Incendio di sterpaglie, le fiamme rischiano di lambire le case.

Provvidenziale è stato l’intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato on località Fontevivola a Sutri. Ad andare a fuoco sterpaglie e bosco col rischio che le fiamme potessero propagarsi alle case che si trovano in zona. Pericolo, per fortuna, scampato.

I pompieri sono arrivati sul posto intorno alle 16,25 con due squadre, autobotte e dos.

L’intervento è ancora in corso così come quello a Tarquinia in località Lupo Cerrino.

In fiamme sterpaglie anche Pescia romana. Sul posto sono arrivate squadre da Grosseto.

5 agosto, 2020