Incendio doloso nell’albergo che ospita le riprese di Temptation island

Pula - Sul posto è stata trovata anche una lettera minatoria indirizzata ai titolari della struttura

Condividi la notizia:











Pula – All’hotel Is Morus di Pula, in provincia di Cagliari, è scoppiato la scorsa notte un incendio doloso. Sul posto è stata trovata una lettera minatoria in cui venivano minacciati i titolari dell’albergo.

L’albergo è noto per essere la sede del programma “Temtation island”, in onda su Canale 5.

Sembrerebbe che alcuni punti d’innesco dell’incendio si trovassero proprio in alcuni locali in cui era sistemato il materiale utilizzato dal programma televisivo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme e i carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili della lettera minatoria.

Condividi la notizia:











6 agosto, 2020