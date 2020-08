Montefiascone - Intervento di carabinieri e vigili del fuoco in via 8 marzo - FOTOCRONACA

Montefiascone – Incendio in un garage, a fuoco due lavatrici e un’asciugatrice.

Paura questa mattina intorno alle 10 in via 8 marzo nella frazione Mosse a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento si è sprigionato un incendio in un garage di un’abitazione.

Ad andare a fuoco due lavatrici, un’asciugatrice, un piccolo armadio con dei vestiti e una ruota di scorta di una macchina.

Fotogallery: Incendio in una casa a Montefiascone

Fortunatamente un’auto a gpl parcheggiata dentro il garage non è stata interessata dalle fiamme.

A dare l’allarme i residenti dell’abitazione che hanno visto del fumo provenire dal locale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montefiascone con il comandante Fabrizio Botticelli e i vigili del fuoco di Viterbo.

I pompieri, equipaggiati con un’autopompa serbatoio e una jeep con modulo antincendio, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Paura da parte dei residenti della zona ma per fortuna il rogo ha interessato solo una piccola parte del garage.

I vigili del fuoco hanno effettuato tutte le verifiche sullo stabile e la casa è agibile.

20 agosto, 2020